Novo governo quer filiar Brusque à associação de municípios com sede em Itajaí Mudança não acontecerá de uma hora para outra, mas é uma ideia que será apresentada tanto à Ammvi quanto à Câmara de Vereadores

Em entrevista ao Jornal Município Dia a Dia, o governo de Jonas Paegle e Ari Vequi discute, atualmente, se desfiliar da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi) para filiar-se à Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (Amfri), que congrega prefeituras do litoral.

Segundo Ari Vequi, isso não acontecerá de uma hora para outra, mas é uma ideia que será apresentada tanto à Ammvi quanto à Câmara de Vereadores, que precisa autorizar a mudança. “A nossa afinidade com Blumenau acabou-se”, diz o vice-prefeito eleito.

Os novos governantes afirmam que a cidade não tem mais ligações econômicas com Blumenau, e que também há interesse de que Brusque passe a ter cobertura pela regional da Celesc de Itajaí, e não mais de Blumenau, em virtude de proximidade.

Para os novos governantes, o modelo industrial que uniu Brusque a Blumenau está enfraquecido, e por isso é preciso apostar em novos modelos, como o comércio e a pronta-entrega.