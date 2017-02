Novo reservatório do Samae está na reta final dos testes Após 15 dias cheio, o reservatório foi esvaziado e técnicos trabalham nas melhorias necessárias

O novo reservatório do Samae, Reservatório R5, situado no Parque Leopoldo Moritz, está na fase final dos testes. Após 15 dias cheio, ele foi esvaziado e os técnicos responsáveis trabalham nas melhorias necessárias para que ele sirva à população.

O diretor-presidente do Samae, Juliano Montibeller, destacou que no período de testes o reservatório apresentou pequenos vazamentos na base, que estão sendo arrumados nesse momento. “Esperamos que fique tudo certo após essa primeira etapa. A parte metálica está correta, a base apresentou pontos de umidade. Logo estará tudo pronto,” disse.

Após os ajustes, o reservatório volta a ser abastecido, passa por nova inspeção técnica e estando tudo como devido ele é liberado para o uso.

Com a sua implantação, aproximadamente 90 mil consumidores, cerca de 70% da população, vão ser beneficiados com o novo reservatório. Ele vai ajudar a evitar os problemas de desabastecimento, principalmente em épocas de estiagens e de alto consumo. O investimento em sua construção foi de R$ 3.470.064,10, com recursos do próprio do SAMAE.