Novo telhado da sala de instrução do Tiro de Guerra de Brusque será finalizado em março A estrutura metálica de cerca de 400 metros quadrados também compreende o vestiário e o banheiro do local

O novo telhado da sala de instrução do Tiro de Guerra (TG) de Brusque será finalizado em março. É isso que definiu a reunião que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 22, no Tiro de Guerra 05-005, e contou com a presença do subtenente e comandante do TG, Tomaz Jacinto Rodrigues e do historiador Paulo Vendelino Kons, diretor da Defesa Civil de Brusque e idealizador da campanha de reconstrução.

A estrutura metálica de 380 metros quadrados, que cobrirá a sala de instrução e área anexa e compreende o vestiário e o banheiro do local, será colocado até 30 de março de 2017.

Kons diz que no mês de janeiro realizou visita ao Tiro de Guerra e constatou a falta de condições para a instrução dos atiradores brusquenses. Em reunião com o prefeito Jonas Paegle e a área técnica da prefeitura, foi identificada a falta de recursos para a imediata reforma do local pela municipalidade. Com isso lançou-se a proposta da Campanha de Reconstrução, que foi aprovada.

Para a conclusão da obra faz-se necessário a doação da parte elétrica, hidráulica, as esquadrias e soleiras das janelas, pintura e forro, dentre outros itens faltantes, por terminar ou por refazer.

O diretor da defesa destaca que o “estado atual da infraestrutura da parte técnica e de formação do Tiro de Guerra poderia implicar na suspensão das atividades e, mesmo, o fechamento da singular escola de civismo e cidadania, que há mais de um século marca a gente brusquense”.