Novos membros do Conselho de Assistência Social tomam posse em Brusque

Os novos membros que compõem o Conselho Municipal da Assistência Social tomaram posse em cerimônia realizada na tarde desta quinta-feira, 2, no Salão Nobre da Prefeitura de Brusque. Os membros vão contribuir para as questões que envolvem a assistência social do município. Ao todo, foram empossados 12 conselheiros titulares e seus suplentes.

A composição do Conselho Municipal de Assistência Social é feita por representantes da sociedade civil e governamentais, englobando áreas e entidades que fazem parte da assistência social do município. A secretária de Assistência Social e Habitação, Mariana Martins da Silva, disse que a atuação do conselho é conjunta com o município. “O conselho assessora e fiscaliza, entre outras funções. É um braço de apoio para a população e também para a administração municipal. Sempre visando o bom atendimento à população,” disse.

Participação do prefeito



Sendo o primeiro conselho a tomar posse neste ano de 2017, a solenidade contou com a presença do prefeito de Brusque, Jonas Paegle, que falou com os participantes da importância da participação de todos no conselho.

Metas para 2017



- Fazer a lei SUAS, a atual é de 1997 e a Política Nacional de Assistência Social é de 2004

- Plano Municipal de Assistência Social para o período 2018 a 2021

- Realizar a conferência municipal de assistência social

I – Representantes Governamentais:



Secretaria de Assistência Social e habitação

Titular: Leonice de Oliveira Braz

Suplente:Ana Janaína Medeiros de Souza

Titular: Joelma Sidneia Zaclikiwicz Redel

Suplente: Amanda Barilli

Instituto de Planejamento e Mobilidade Urbana – IBPLAN

Titular: Suzana Marcia Machado Mafra

Suplente: Jiane Mara de Melo Heil

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Maritza Sartori Bohn

Suplente: Camilla Schramm Visconti

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Valquiria de Amorim

Suplente: Sheila Marcelino Izabel

Titular: Joseli da Costa de Castro

Suplente: Suzamara Mafra

II – Representantes Não Governamentais:

Lar Menino Deus

Titular: Cátia Thomaz

Suplente: Fabiana Soares Pinto Correa

APAE Brusque

Titular: Nathalie Barea Silveira

Suplente: Milane Suzinino

NUCRESS Brusque

Titular: Tatiane Cervi Nuss

Suplente: Thais Pereira Souza Da Costa

Usuários da Política de Assistência Social

Titular: Valderez Saugo

Titular: Vanderléa Wêba

Titular: Tatiane Rodrigues