Novos reforços do Brusque são apresentados Chegaram o atacante Leilson, já anunciado, o meia Assis e o zagueiro Gustavo Lazaretti

O Brusque FC confirmou, nesta semana, o nome de dois reforços para o Campeonato Catarinense. Além do meia Assis, que também se juntou ao grupo na reapresentação após o feriado de Ano Novo, chegaram o atacante Leilson, já anunciado anteriormente, e o zagueiro Gustavo Lazaretti.

Assis, um dos grandes destaques da temporada passada, já treinou com o grupo. Junto a ele, a grande novidade do treino do início da semana foi o atacante Leilson. Ele tem 25 anos e esteve no Vitória da Bahia, com passagens por empréstimo para outros clubes. No ano passado, o atleta chegou a ser emprestado para o Londrina (PR).

Ontem, o Brusque apresentou um reforço para o setor defensivo. O experiente zagueiro Gustavo Lazaretti, ex-Udinese, da Itália, já assinou contrato com o clube. O jogador atuou no clube italiano de 2004 a 2005. Posteriormente atuou por seis temporadas (2006 a 2011) no Atlético-PR, onde disputou o Brasileirão da Série A e a Copa Sul-Americana. Neste meio tempo, jogou por uma temporada ainda no Vitória de Guimarães, de Portugal.

O gerente de futebol do Brusque, Rodrigo Rodrigues, o Rodrigão, destaca a chegada dos novos reforços. Ele lembra que Assis foi um jogador importante no ano passado e, não à toa, a diretoria fez todo um esforço para trazer novamente o atleta. “O Assis todo mundo já conhece. Um jogador que fez a diferença. Um dos melhores jogadores de 2016 pelo Brusque. É um jogador de suma importância para nos ajudar”, comenta.

Já sobre Leilson, Rodrigão destaca que é um atleta que desde os 10 anos estava no Vitória, com passagens por grandes clubes do país e experiência no exterior. “O Leilson é um jogador rápido, forte, que vai nos ajudar muito”.

O gerente de futebol do Brusque também mostrou muita confiança na chegada do zagueirão Gustavo Lazaretti. Ele lembra que, além do Furacão e da Udinese, Gustavo também atuou no Botafogo, esteve na China, Arábia e chega ao clube agora após uma passagem pela Índia.

“É um zagueiro que tem um currículo muito grande e vai vir para ser um xerifão da nossa zaga. A gente espera que ele possa ajudar como todos os outros dois”.

Além desses reforços, o Brusque ainda pretende apresentar mais dois atacantes, conforme o membro do departamento de futebol, André Rezini. “Com isso, vamos fechar o grupo neste primeiro momento”, diz.