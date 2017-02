O Chamado 3 é o destaque dos cinemas de Brusque

Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) fica preocupada quando seu namorado, Holt (Alex Roe), começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso. Lenda esta que diz que quem assiste morre depois de sete dias. Ela se sacrifica para salvar seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível: há um “filme dentro do filme” que ninguém nunca viu antes.

De acordo com a designer especial de efeitos de maquiagem no filme, Arjen Tuiten, a maquiagem de Samara demorou cerca de 6 horas e meia ficar pronta.

As cenas do longa foram feitas em Atlanta.

Naomi Watts, protagonista de O Chamado (2003) e O Chamado 2 (2005), não aparecerá nesta produção.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas às 16h e às 21h15 e sessões legendadas às 18h30.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:

Cine Gracher 1

RESIDENT EVIL 6 – 3D

Dublado / 16h e 18h45

Legendado / 21h15

Cine Gracher 2

O CHAMADO 3

Dublado / 16h e 21h15

Legendado / 18h30

Cine Gracher 3



MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

Nacional / 16h30 e 21h15

BELEZA OCULTA

Dublado / 19h

Cine Gracher Havan 1

MOANA – 3D

Dublado / 16h e 18h30

xXx REATIVADO – 3D

Dublado / 21h15

SUPER BOWL LI – AO VIVO

Apenas domingo 05/02 – 21h

Cine Gracher Havan 2

QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO

Dublado / 16h e 18h30

Legendado / 21h15

Cine Gracher Havan 3

SING: QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA

Dublado / 16h

ATÉ O ÚLTIMO HOMEM

Dublado / 21h15

Legendado / 18h15