O espetáculo negro

Era um dia chuvoso de sábado e já passava das seis horas da tarde quando Viviane, uma talentosa dançarina de balé, entrou ofegante e apressada na Academia de Balé Catarinense.

Seu espetáculo de dança começaria em quarenta minutos e ela ainda precisava vestir o figurino e fazer a maquiagem de Cisne Negro.

Para a sorte da garota, Merilin e Joana, suas maquiadoras, perceberam o quanto estava preocupada e nervosa, pois a maquiaram o mais rápido possível, não perguntaram nada sobre seu atraso e ainda a acalmaram.

Como ficou linda na roupa negra, que combinava com seus cabelos, e com aquela maquiagem, que realçou seus hipnotizantes olhos azuis!

Viviane ainda possuía dez minutos para alongar e entrar em cena, mas seu coração ainda estava disparado.

Notou que precisava ir ao banheiro urgente. Foi rapidamente e aproveitou para se olhar no espelho. Feliz com a aparência, sorriu e até se esqueceu do pouco tempo que faltava para subir ao palco. Mas, quando tentou abrir a porta da pequena suíte, entrou em desespero. Estava trancada! Começou a bater fortemente na porta e a gritar o mais alto que conseguia, mas foi inútil, ninguém a escutou.

Ouviu uma melodia: o espetáculo acabara de começar.

Gabriela Schwamberger – 17 anos