O Homem nas Trevas é a novidade dos cinemas de Brusque

Três adolescentes sempre escaparam de seus roubos, todos perfeitamente planejados. No entanto, quando realizam seu último crime, assaltando a casa de um senhor cego, o jogo muda. Encarcerados no local, eles precisam lutar por suas vidas contra um psicopata cheio de segredos e terrivelmente habilidoso.

Stephen Lang usou lentes de contato para interpretar o personagem deficiente visual.

No fim das contas, as lentes dificultavam, de fato, a visão do ator. Stephen Lang tem apenas 13 linhas de diálogo no roteiro inteiro, e a maioria apenas no final da projeção.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas às 15h, 17h e 21h15, e legendadas às 19h.

Confira a programação completa dos cinemas em Brusque:



Cine Gracher 1

O HOMEM NAS TREVAS

Dublado / 15h, 17h e 21h15

Legendado / 19h

Cine Gracher 2

STAR TREK: SEM FRONTEIRAS – 3D

Dublado / 15h40 e 18h40

ESQUADRÃO SUICIDA – 3D

Dublado / 21h15

Cine Gracher 3

DESCULPE O TRANSTORNO

Dublado / 16h30, 19h e 21h15

Cine Gracher Havan 1

PETS: A VIDA SECRETA DOS BICHOS – 3D

Dublado / 15h50 e 18h50

UM NAMORADO PARA MINHA MULHER

Nacional / 21h20

DO OUTRO LADO – A CONQUISTA DE MATHEUS RHEINE (SOMENTE DIA 21)

Nacional / 19h

Cine Gracher Havan 2

VIREI GATO

Dublado / 15h, 17h e 19h

QUANDO AS LUZES SE APAGAM

Dublado / 21h20

Cine Gracher Havan 3

A BRUXA DE BLAIR

Dublado / 15h, 17h e 19h

Legendado / 21h20