O quão importante é dormir!

Não importa como você chame: dormir, cochilar, descansar, o sono é parte essencial da vida de qualquer pessoa, independentemente de idade ou de qualquer outro fator.

Todos sabemos, e estamos cansados de saber, que dormir é uma ação, ou melhor, uma inação importante do nosso dia. Entretanto, o que poucos sabem, e deveriam saber é o porquê dele ser tão importante. É nesta parte do seu dia que inúmeras “atividades” irão acontecer dentro do seu corpo, trazendo tanto benefícios psicológicos quanto fisiológicos. São alguns deles: a liberação do hormônio do crescimento, o fortalecimento do sistema imunológico, a regulação das taxas de insulina no sangue, a fixação de todo o conhecimento aprendido durante o dia, e também é por meio dele que melhoramos o nosso humor, entre outras funções indispensáveis.

Bom, se você não sabia nada sobre o sono, já não pode mais dizer o mesmo, pois é sempre importante saber sobre algo que você faz aproximadamente durante um terço da sua vida… E com tanto prazer.

Arthur de Mello – 15 anos – 1º série