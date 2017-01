O que nos aguarda?

Tudo o que temos e usamos em casa, ou até mesmo no nosso local de trabalho, vem de algum lugar e, quando perde sua vida útil, vai pra um lugar… Mas que lugar é esse? Geralmente vem de recursos naturais, os quais estão quase se esgotando no nosso planeta. E vão para aterros sanitários, que também estão com os dias contados, ou são incinerados, liberando resíduos tóxicos no ar. Estudos mostram que, se continuarmos nesse ritmo, até 2050 precisaríamos de 3 a 5 planetas Terra. E por que isso acontece? Simples! Na nossa sociedade atual, a moda é o consumismo. E se a reutilização ou a reciclagem das coisas estivesse na moda?

Por outro lado, nem tudo é ação humana… Senão, como você explicaria o Big Bang? Pois é! Claro, boa parte é, sim, culpa da humanidade, provocando toda a poluição e efeito estufa, ou então destruindo as nossas geradoras de oxigênio, as árvores. Essas mudanças no clima nos últimos 200 anos afetaram a saúde da Terra. O efeito das mudanças climáticas é o aquecimento global.

Simplesmente não entendo o porquê de estarem se preocupando TANTO em COMEÇAR a preservar e cuidar do meio ambiente somente nesses últimos anos. Não há mais tempo de cuidar a preservar, esse tempo já passou! O tempo que temos agora, é salvá-lo. Ou você o salva, ou morre com ele.

Grande parte da população atual diz não se importar. O motivo? Dizem que provavelmente não estarão mais aqui quando as coisas acontecerem. Saibam que o mundo que estão deixando para seus sucessores será mais quente, terá altas taxas de densidade demográfica, mais gente vivendo em áreas com escassez de água e alguns animais extintos. Investigações apontam que a atual crise climática dá a impressão de estar ocorrendo lentamente, mas a verdade é que está acontecendo muito depressa e se está convertendo em uma verdadeira emergência planetária.

Daqui 40 anos, quando se acredita que a população irá atingir uma estabilidade no seu crescimento, serão 4 bilhões de pessoas vivendo em áreas de escassez d’água. As regiões mais problemáticas deverão ser as mesmas de hoje: sudeste asiático, grande parte da África e Oriente Médio.

Calor, secas, incêndios, tempestades, vulcões, inundações e correntes frias com neve atingem simultaneamente diferentes áreas de um mesmo continente. O clima mudou completamente, tanto que nem dá mais para perceber as quatro estações do ano.

No Japão, há um simulador que mostra como estará o nosso planeta daqui uns anos. Você acha que há muitos desastres naturais, destruindo a vida de milhões e milhões de pessoas acontecendo atualmente? Se você acha isso, certamente ainda não viu “A Terra daqui Cem Anos”, vídeo que simula o que nos aguarda. Desastres “naturais”, por assim dizer, embora grande parte seja provocada pela humanidade. Estudos comprovam que o Sol está cada vez mais perto da Terra, o que já ajuda a comprometer a vida humana.

E se a simulação estiver certa? Como, nós, a raça humana, enfrentaremos isso? Uma opção, creio eu que seja uma boa sugestão, seria a união dos países, não cuidando do planeta ou de um dos outros, mas sim, salvando-os.



Cristiane de Souza – 16 anos