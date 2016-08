O Respeito aos Meteorologistas Trabalho de prevenção requer prudência

Não é de hoje que as Redes Sociais vem sendo ”bombardeadas” com publicações das mais diversas envolvendo ‘previsão do tempo’ sendo feito por pessoas, diria eu, irresponsáveis, sem ter a devida habilitação para executarem tal função. Cada boletim compartilhado deve ter em anexo, a fonte daquela informação, coisa que não observo. Assunto prevenção requer prudência e para isso existem os profissionais em Meteorologia que estão aí para responderem por seus atos.Quero trazer um exemplo envolvendo a minha pessoa. Todos os dias aqui, neste mesmo espaço, trago a tendência do tempo para os próximos dias com um detalhe a ser observado: ”SEMPRE” vai inserido a fonte do profissional envolvido no assunto, fator essencial e indispensável. Apenas e tão somente repasso a informação. Não tenho qualificação bem como audácia para sair por aí e atrair uma responsabilidade que não compete a mim…..é isso!

O tempo em Brusque nesta terça-feira

Tivemos uma terça-feira onde o tempo instável predominou em nosso município com chuva ocorrendo de forma ocasional, no geral, de fraca intensidade. Minhas estações registraram valores de precipitação até as 17:00 de hoje entre 4mm a 6mm, baixos acumulados portanto. As temperaturas tiveram picos máximos chegando aos 24ºC. Os ventos, com fraca atividade, rajadas de 9,4 km/h. A umidade relativa do ar oscilou valores ficando entre 68% e 97%, verificado no Bairro Santa Luzia. Abaixo temos a imagem do Radar da Aeronáutica, desta tarde, onde mostra as condições do tempo mostradas naquele momento, em especial, na nossa região do Vale do Itajaí. Não tínhamos registro de chuva forte pelo entorno de nossa cidade. Apenas de moderada intensidade, exibido nas manchas em amarelo.

Segundo a Meteorologista Gilsânia Cruz, profissional da Epagri/Ciram, na próxima noite ainda ocorre chuva da serra ao litoral de nosso estado, especialmente na madrugada e primeiras horas da manhã. No decorrer desta quarta, as nuvens diminuem e o sol aparece em todas as regiões.

Temperatura: em declínio do Oeste ao Planalto, com a entrada de uma massa de ar frio (intensidade fraca a moderada). Mais elevada no Litoral.

Gilsânia Cruz – Meteorologista

A seguir, trago os valores de temperaturas extremas ocorridas no dia de hoje em Brusque, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: