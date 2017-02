Óbitos 1 de fevereiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

VILSON WILBERT, 61

01/02 – faleceu em Florianópolis. Residia no Centro de Guabiruba. O sepultamento será realizado na quinta-feira, 2, às 9h, no cemitério do Centro de Guabiruba. Deixa esposa, dois filhas e uma neta.