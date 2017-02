Óbitos 10 de fevereiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

PRISCILA IDA SBARDELATTI, 76

10/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa cinco filhos, 14 netos e três bisnetos.

TEREZINHA BETT DA SILVA, 74

10/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Nova Brasília. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa marido e um filho.

NIVALDO APARECIDO DA SILVA, 50

10/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa esposa, sete filhos e cinco netos.