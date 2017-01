Óbitos 10 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

OTILIA PALOSCHI VANELLI, 81

10/01 – faleceu na residencia. Residia no bairro Gabiroba, em Botuverá. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 11, às 9h no cemitério do Centro de Botuverá. Viuva, deixa seis filhos, nove netos e cinco bisnetos.