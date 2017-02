Óbitos 11 de fevereiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

VANDERLEI DE SOUZA, 31

11/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Paquetá. Teve o corpo cremado no crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa familiares e amigos consternados.

LEONILDO VIEIRA DA LUZ, 75

11/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa esposa, três filhos, sete netos e três bisnetos.