Óbitos 11 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

DÁLIA PAVESI GELATTI, 88

11/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ponta Russa. O sepultamento será realizado hoje, no cemitério Águas Claras, às 9h. Viuva, deixa seis filhos, 10 netos e quatro bisnetos.