Óbitos 12 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

EDITE DOS SANTOS DONCA, 80

12/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. O sepultamento foi realizado no cemitério Parque da Saudade. Viuva, deixa dois filhos e dois netos.

NELSON LOSCHNER, 60

12/01 – faleceu na residência. Residia no bairro Bateas. O sepultamento será realizado hoje, às 9h no cemitério Luterano de Brusque. Deixa familiares e amigos enlutados.