Óbitos 13 de fevereiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

INGO LAURITZEN, 66

13/02 – faleceu em sua residência, no bairro Souza Cruz. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa esposa e dois filhos.

VILIBALDO KNIHS, 65

13/02 – faleceu em sua residência, no bairro Limoeiro. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa esposa, três filhos e seis netos.

MATILDE TERESINHA LOFHAGEN, 44

13/02 – faleceu em sua residência, no Centro de Guabiruba. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa uma filha.

ANTENOR STEDILE, 73

13/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa cinco filhos e netos.