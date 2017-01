Óbitos 13 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:



VALDIR ADRIANO, 60

13/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Negras, em Botuverá. O sepultamento foi realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, familiares e amigos enlutados.