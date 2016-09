Óbitos 13 de setembro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

ROSA GIRARDI TAMBOSI, 78

13/09 – faleceu em sua residência, no bairro Limoeiro. O sepultamento será realizado hoje, no cemitério do bairro. Deixa marido, quatro filhos, oito netos e dois bisnetos.

OSMAR PEDROTA, 73

13/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Aymoré, em Guabiruba. O sepultamento será realizado hoje, às 9h30, no cemitério do bairro. Deixa esposa, quatro filhos e oito netos.