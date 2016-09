Óbitos 15 de setembro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

MERCEDES WALENDOWSKY, 97

15/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa seis filhos, 13 netos e sete bisnetos.

WALTRAUT MARGARIDA KIRCHNER DOS SANTOS, 95

15/09 – faleceu no Hospital e Maternidade de Brusque. Residia no Centro. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Viúva, deixa três filhos, sete netos e três bisnetos.

INEZ PEREIRA RODRIGUES, 87

15/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. O sepultamento será realizado hoje, às 10h, no cemitério do bairro Dom Joaquim. Viúva, deixa nove filhos, 21 netos, 12 bisnetos e um tataraneto.

NELSON LAURETH, 50

15/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Aymoré, em Guabiruba. O sepultamento será realizado hoje, às 10h30, no cemitério do Guabiruba Sul. Deixa esposa, sete filhos e quatro netos.