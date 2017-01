Óbitos 16 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

ROGÉRIO MACHADO, 45

16/01 – faleceu em via pública. Residia no bairro Thomas Coelho. O sepultamento será na Capela do Centro de Vidal Ramos, a data e o horário não foram confirmados. Deixa filho e familiares enlutados.