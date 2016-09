Óbitos 16 de setembro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

JORGE HEITOR FABEL (POPULAR BOCÃO), 53

16/09 – faleceu em via pública. Residia no bairro Jardim Maluche. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa e dois filhos.

ITACIR GONÇALVES DE MENEZES, 51

16/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro Santa Terezinha. Deixa esposa, três filhos e um neto.