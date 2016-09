Óbitos 18 de setembro

Registramos com pesar, o falecimento de:

GERONIMA BAMBINETTI, 70

18/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ribeirão do Ouro. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Viúva, deixa nove filhos e dez netos.