Óbitos 2 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:



CARMELINA MARCOLLA BARON, 70

02/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limoeiro. O sepultamento foi realizado hoje às 9h no cemitério Parque da Saudade. Deixa quatro filhos e seis netos consternados.

SOENIR CLAUDINO DA SILVA ALVES, 58

02/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. O sepultamento será realizado hoje, o horário e o local não foram confirmados. Deixa esposo, dois filhos e quatro netos enlutados.

SATURNINA BORGES DA CUNHA, 95

02/01 – faleceu em supermercado no município. O corpo está sendo velado no centro e o sepultamento será realizado hoje no Parque da Saudade, o horário não foi confirmado. Deixa familiares e amigos consternados.