Óbitos 2 de setembro

Registramos com pesar, os falecimentos de:



JOSÉ DELMAR MULLER, 59

02/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Rita. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa e dois filhos.

DAVID SOARES PINHEIRO, 56

02/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa esposa e duas filhas.

VALTER TILL, 54

02/09 – faleceu em via pública. Residia no bairro Limoeiro. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa três filhos.

VALDECIR GERTRUDES SOUZA GONÇALVES, 82

02/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa marido, cinco filhos, dez netos e cinco bisnetos.