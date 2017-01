Óbitos 20 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

LEOPOLDO DITTRICH NETTO, 84

20/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Será sepultado neste sábado, 21, às 10h, no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa sete filhos, 10 netos e dois bisnetos.