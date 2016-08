Óbitos 23 de agosto

Registramos com pesar, os falecimentos de:

VALÉRIO KNAUL, 58

23/08 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Poço Fundo. O sepultamento será realizado hoje, no cemitério do bairro Barra Negra, em Major Gercino. Deixa esposa, quatro filhos e um neto.

SERGIO MIGUEL HASLINGER, 62

23/08 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia em Barra Velha. Teve o sepultamento realizado no cemitério da cidade. Deixa esposa, três filhos e cinco netos.