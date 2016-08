Óbitos 24 de agosto

Registramos com pesar, os falecimentos de:

NELI ACI ANACLETO, 75

24/08 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Volta Grande. O sepultamento será realizado hoje no cemitério do Barracão. Deixa familiares e amigos.

MARIA JOSÉ FRANCISCO, 62

24/08 – faleceu na Casa de Assistência Dilony, onde residia. Teve o sepultamento realizado no cemitério de Tijucas. Deixa familiares e amigos consternados.