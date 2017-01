Óbitos 24 de dezembro

Registramos com pesar, o falecimento de:

SILVANA APARECIDA REZINI, 46

24/12 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. O sepultamento ocorreu no cemitério do Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Casada, deixa uma filha.