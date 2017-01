Óbitos 24 de janeiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

JOÃO ROBERTO KALNN, 66

24/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. O sepultamento será realizado hoje no cemitério Águas Claras, às 10h. Casado, deixa dois filhos.

ODETE NATALIA MUELLER MONTIBELLER, 79

24/01 – faleceu na residência. Residia no bairro Guarani. O sepultamento será realizado hoje no cemitério Guarani. O horário não foi confirmado até o fechamento desta edição. Viúva, deixa quatro filhos, seis netos e uma bisneta.