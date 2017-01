Óbitos 25 de dezembro

Registramos com pesar, o falecimento de:

GERVASIO KORMANN, 67

25/12 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Guabiruba. O sepultamento ocorreu no cemitério do centro do município. Casado, deixa dois filhos e um neto.

NATALIM JESUS DA SILVA, 61

25/12 – faleceu em sua casa. Residia no bairro Primeiro de Maio. O sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Deixa três filhos e um neto.