Óbitos 27 de agosto

Registramos com pesar, os falecimentos de:

ROLDON DE FREITAS, 66

27/08 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, três filhos e um neto.

GUSTAVO FERNANDES GELATTI, 8

27/08 – faleceu em via pública. Residia no bairro Águas Claras. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa familiares e amigos consternados.