Óbitos 28 de agosto

Registramos com pesar, os falecimentos de:

ASCENDINO FELICIO ECCEL, 28

28/08 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Claraiba, em Nova Trento. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa esposa, dois filhos e três netos.

RHOGER LIMA DE CHAVES, 23

28/08 – faleceu em via pública. Residia no bairro Limeira. O sepultamento será realizado hoje, às 9h, no Parque da Saudade. Deixa esposa e uma filha.

ROSIMARI FISCHER BARON, 44

28/08 – faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro São Pedro, em Guabiruba. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa marido e três filhos.