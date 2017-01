Óbitos 28 de janeiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

SOLANGE MARIA WERNER, 54

28/01 – faleceu no Hospital Dona Helena, em Joinville. Residia no bairro Jardim Maluche. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa um filho.

JAISON MARCONDES BOTAMEDI, 34

28/01 – faleceu em via pública. Residia no bairro São Pedro. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa e um filho.