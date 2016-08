Óbitos 29 de agosto

Registramos com pesar, os falecimentos de:

JEAN VICTOR FUENTES MIGUEL, 21

29/08 – faleceu em Itajaí. Residia no bairro Azambuja. O sepultamento será realizado hoje no Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos consternados.

TERESA DEBATIN KORMANN, 82

29/08 – faleceu no Hospital e Maternidade de Brusque. Residia no bairro Aymoré, em Guabiruba. O sepultamento será realizado hoje, às 9h30, no cemitério do bairro. Viúvo, deixa seis filhos, 12 netos e oito bisnetos.

HORIZONTINA FERREIRA DE MATOS, 83

29/08 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. O sepultamento será realizado hoje, às 15h, no Parque da Saudade. Viúva, deixa oito filhos, muitos netos e bisnetos.