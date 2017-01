Óbitos 29 de dezembro

Registramos com pesar, o falecimento de:

LINDOMAR DA SILVA, 51

29/12 – faleceu no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. Residia no bairro Limoeiro. O sepultamento será realizado hoje, às 10h, no cemitério do Limoeiro. Deixa familiares e amigos consternados.

MARLENE BASTOS, 61

29/12 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. O sepultamento será realizado hoje, às 10h, no cemitério Parque da Saudade. Deixa um filho e dois netos.