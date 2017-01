Óbitos 29 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

CONCEIÇÃO MARIA CECATO, 76

29/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Luzia. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro Águas Claras. Deixa familiares e amigos consternados.