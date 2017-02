Óbitos 3 de fevereiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

VALMIR PAZA (POPULAR NENE), 51

03/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Teve o corpo cremado no crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa familiares e amigos consternados.