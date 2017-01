Óbitos 3 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:



ARI ELEUTERIO, 58

03/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Thomaz Coelho. O corpo está sendo velado na capela Parque da Saudade, onde será sepultado. O sepultamento será hoje, mas o horário não foi confirmado. Casado, deixa sete filhos e cinco netos consternados.

ANSELMO BENVENUTTI, 64

03/01 – faleceu na residencia. Morava no bairro Santa Terezinha. O sepultamento será realizado hoje no cemitério Santa Terezinha, mas o horário não foi confirmado. Casado, deixa três filhos e três netos enlutados.

MARIA LOURDES SCHULEMBURG, 78

03/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. O sepultamento será realizado hoje no Crematório vaticano, em Balneário Camboriú. O culto será na Igreja Luterana, localizada no Centro de Brusque, às 9h. Casada, deixa três filhos, cinco netos e quatro bisnetos enlutados.

IRIS RENATE BUETTNER PASTOR, 102

03/01 – faleceu no Hospital da Unimed em Balneário Camboriú. Residia em Itapema. O corpo está sendo velado na Capela Luterana do Centro. O sepultamento será hoje, às 15 horas, no Cemitério Luterano. Deixa três filhos, três netos e três bisnetos.