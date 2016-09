Óbitos 3 de setembro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

VALERIA FRISANCO PEREIRA, 81

03/09 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guarani. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Viúva, deixa uma filha.

MARCELO LEAL, 31

03/09 – faleceu em via pública. Residia em Ituporanga. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa quatro filhos.