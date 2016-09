Óbitos 30 de agosto

Registramos com pesar, os falecimentos de:

ADALBERTO BELLI, 74

30/08 – faleceu no Hospital Unimed, em Balneário Camboriú. Residia no Centro de Brusque. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, dois filhos e três netos.

ELOY MARCÍLIO DE SOUZA, 84

31/08 – faleceu no Hospital e Maternidade de Brusque. Residia no Centro de Brusque. O corpo foi cremado no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa esposa, três filhos e quatros netos.

GEROLDO NIEBUHR, 83

30/08 – faleceu no Hospital e Maternidade de Brusque. Residia em Balneário Camboriú. Teve o sepultamento realizado no cemitério luterano no Centro de Brusque. Deixa esposa e filhos.