Óbitos 30 de dezembro

Registramos com pesar, o falecimento de:

JOANITA KUCHLER, 43

30/12 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Thomaz Coelho. O sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Casada, deixa dois filhos e um neto.

HILDEGARDT GARTNER, 94

30/12 – faleceu na Casa Dilony. Residia no Centro. O sepultamento ocorreu no cemitério luterano do Centro. Viúva, deixa cinco filhos e três netos.