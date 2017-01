Óbitos 30 de janeiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

MARIA ANGELICA LOPES PEREIRA, 66

30/01 – faleceu no Hospital Azambuja, Residia no bairro São Pedro. O sepultamento será realizado hoje no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos.

IRENE HORT, 70

30/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedro Alto. O sepultamento será realizado hoje, às 10h, no cemitério Luterano do Centro de Brusque. Deixa marido, cinco filhos, seis netos e dois bisnetos.