Óbitos 31 de agosto

Registramos com pesar, os falecimentos de:



MAX HORTMANN, 84

31/08 – faleceu no Hospital e Maternidade de Brusque. Residia no bairro Santa Terezinha. O sepultamento será realizado hoje, às 9h, no cemitério luterano. Deixa esposa e filhos.

HENZ GOHR, 79

31/08 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guarani. O sepultamento será realizado hoje, às 9h, no cemitério do bairro. Deixa esposa, três filhos, seis netos e um bisneto.

JOÃOZINHO PEDRINI, 68

31/08 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, cinco filhos e três netos.