Óbitos 31 de dezembro

Registramos com pesar, o falecimento de:

FARLEI DE MELLO, 56

31/12 – faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Santa Luzia. O sepultamento ocorreu no cemitério de Águas Claras. Deixa familiares e amigos consternados.

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA LIMA, 69

31/12 – faleceu em sua casa. Residia no bairro Santa Rita. O sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa quatro filhos e oito netos.