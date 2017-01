Óbitos 31 de janeiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

ROSELIS LAUS, 62

31/01 – faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Limeira. O corpo será cremado hoje, às 10h30, no crematório Vaticano. Viúva, deixa três filhos, seis netos e um bisneto.

IRENE SIMAS KOHLER, 66

31/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. O sepultamento será realizado hoje, às 9h, no cemitério Parque da Saudade. Deixa marido e um filho.