Óbitos 4 de fevereiro

Registramos com pesar, os falecimentos de:

PAULO MONTIBELLER, 86

04/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Thomaz Coelho. Teve o sepultamento realizado no cemitério Dom Joaquim. Viúvo, deixa oito filhos, 18 netos e oito bisnetos.

JOSÉ RICARDO, 72

04/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ponta Russa. Teve o sepultamento realizado no cemitério Águas Claras. Viúvo, deixa cinco filhos, dez netos e três bisnetos.

RITA DE CASSIA MALULAN, 55

04/02 – faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Residia no bairro Limoeiro. Teve o corpo cremado no crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa dois filhos e um neto.

MARIA KRAEST, 83

04/02 – faleceu em sua residência, no bairro Imigrantes. Teve o sepultamento realizado no cemitério do Centro. Deixa marido, cinco filhos, netos e bisnetos.