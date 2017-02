Óbitos 5 de fevereiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

RAUL AMORIM, 82

05/02 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Teve o corpo cremado no crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa esposa, quatro filhos e cinco netos.