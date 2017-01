Óbitos 5 de janeiro

Registramos com pesar, o falecimento de:

PEDRO PAULO MERIZIO, 63

05/01 – faleceu no Hospital Regional, em Rio do Sul. Residia no bairro Cedro Grande. O sepultamento foi no cemitério do Parque da Saudade. Casado, deixa seis filhos e três netos.



VALFRIDES JOSE DALRI, 57

04/01 – faleceu no Hospital Nova Trento. Residia no centro de Nova Trento. O sepultamento foi realizado no cemitério do centro da cidade. Casado, deixa um filho.

LUCIA KOHLER BOHN, 88

04/01 – faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Viuva, deixa dois filhos, quatro netos e quatro bisnetos enlutados.